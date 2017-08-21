Адвокат Герасько пока не связывался с Януковичем и не получил материалы дела

Адвокат Максим Герасько подтвердил, что назначен государственным защитником экс-президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене. Об этом М.Герасько заявил в эксклюзивном комментарии УНН.

"Да, это достоверная информация", - сказал М.Герасько. По его словам, он пока не связывался со своим подзащитным.

"Конечно нет (не связывался - ред.). За такой короткий период времени невозможно связаться и обычно, если дело уже находится в суде, а не на досудебном расследовании, то практика сначала почитать и ознакомиться (с материалами уголовного производства - ред.), чтобы было о чем говорить. А потом уже связаться с подзащитным", - уточнил М.Герасько.

Адвокат также добавил, что еще не получил материалы уголовного производства.

"Сначала нужно подготовиться к вступлению в дело, подготовить ходатайство об ознакомлении, подать его, пообщаться с предыдущим адвокатом и идти знакомиться. В настоящее время в процессе все это", - сказал М.Герасько.

Как сообщал УНН, новым адвокатом для обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича назначили Максима Герасько.

Напомним, 17 августа районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката Виталия Мешечка, представляющего интересы экс-президента Украины Виктора Януковича в суде, о самоотводе. Перед этим Виталий Мешечек заявил, что "уголовное производство особенно сложное" и подал ходатайство о самоотводе.

Оболонский райсуд обязал региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового адвоката для обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Отметим, 5 июля В.Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском процессе по делу о государственной измене и отозвал из суда своих адвокатов.

Как сообщалось, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.