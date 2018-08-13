Адвокат Медведчука пригрозив через суд заборонити фільм "Стус"

Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко пригрозив через суд заборонити фільм "Стус", якщо в ньому буде "недостовірна інформація" про його клієнта.

"У разі виходу в прокат фільму "Стус" ("Птах душі") з недостовірною інформацією про Віктора Медведчука, я залишаю за собою право на відповідні правові дії, в тому числі спрямовані на заборону через суд демонстрації подібного фільму", - йдеться в заяві на сайті організації "Український вибір", яку очолює Медведчук.

Таким чином адвокат прокоментував заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який вимагав забезпечити правдивість фільму "Стус".

"Діячі від політики, які розбираються в історичній правді так само, як свиня в апельсинах, вирішили використовувати фільм про Стуса для політичного піару, а також для дискредитації Віктора Медведчука. На жаль, навички управління, що залишилися у Гройсмана з часів вінницького ринку, нікуди не поділися і на посаді прем'єра-міністра. Та й звідки взятися іншим?" - заявив юрист.

Нагадаємо, 10 серпня широкому загалу стало відомо, що з фільму "Стус", який повинен вийти на екрани наступного року, прибрали всі сцени, де фігурує Віктор Медведчук. Медведчук, як відомо, був адвокатом Стуса, і, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали десять років ув'язнення в таборі суворого режиму.

За версією продюсера фільму Артема Денисова, сцени з Медведчуком прибрали з фільму через необхідність скоротити хронометраж, який разом з іншими вирізаними з сценарію епізодами, становив 180 хвилин (заявлений хронометраж - 100 хвилин). За версією режисера картини Романа Бровка, це сталося тому, що з Медведчуком у сюжеті фільм нібито не взяли б у прокат великі дистриб'юторські компанії. Крім того, Бровко послався на прохання сина Василя Стуса, Дмитра, прибрати фігуру адвоката з картини. Дмитро Стус своє прохання заперечує. За версією актора Геннадія Попенка, який проходив кастинг на фільм і чий пост в фейсбуці став початком цієї публічної історії, сцени з адвокатом Стуса вирізали після "дзвінка з адміністрації Медведчука", що продюсер фільму заперечує.

У суботу вдень стало відомо, що творці фільму вирішили дозняти епізоди з Віктором Медведчуком, тому що "вислухали думку аудиторії і пішли їй назустріч".