Адвокат: Нападника на Порошенка відпустили без оголошення підозри, його "захищає влада"

Адвокат лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що поліція відпустила нападника із зеленкою на п'ятого президента і не повідомила йому про підозру.

Про це він заявив перед входом до Печерського суду.

За словами Голованя, поліції даний "зверху" указ кваліфікувати справу як хуліганство, хоча за твердженням адвоката, напад має бути кваліфікований як насильство щодо державного діяча (ст. 346 КК), оскільки напад був "прямо пов'язаний із політичною діяльністю" Порошенка.

Головань заявив, що нападник діяв не один і у нього було три спільника. Сам напад він назвав спланованим і зазначив, що нападника покриває чинна влада.

Адвокати Порошенка домагатимуться через суд розслідування нападу за ст. 346 КК. "Ми не дамо "замилити" цю справу", - сказав Головань.

Депутат Київради Віктор Кононенко додав, що "ЄС" і Порошенко не ставлять собі за мету посадити нападника. "Людину просто підставили замовники, підставила чинна влада", - сказав він.

24 серпня нардепа і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка облили зеленкою під час Маршу захисників в центрі Києва.

Нападника оперативно затримали - ним виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Інцидент кваліфікували за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

Пізніше депутат Київради від "Європейської солідарності" Віктор Кононенко заявив, що у Порошенка опіки очей.

Бабель

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