Адвокат Порошенка розповів, чому експрезидент проігнорував допит СБУ

Адвокат Ігор Головань повідомив, колишній президент і нинішній депутат Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко не з'явився на допит до Служби безпеки України, тому що його не поінформували в передбаченому законом порядку.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тепер уже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п'ятого президента не в передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи в тексті "інтернет-повістки" телефон для зв'язку, який не працює", - написав він.

Головань зазначив, що "дуже довго" намагався зв'язатися зі слідчими, яких буде просити дотримуватися закону в цьому питанні.

Офіс генерального прокурора 18 травня подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва, який відмовив в утриманні під вартою депутата Верховної Ради Віктора Медведчука (фракція "Опозиційна платформа - За життя") і обрав йому цілодобовий домашній арешт.

Також на нього одягли електронний браслет. Депутат зможе виходити з дому тільки з дозволу прокурора або суду.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Медведчук вів підривну діяльність проти України, в тому числі в економічній сфері.

Крім того, Служба безпеки заявляє, що Медведчук передав у 2020 році владі Росії секретні дані про дислокацію українського військового підрозділу.

