Адвокат Порошенко: Кто-то в Госбюро расследований "слил" Портнову копию адресованного мне письма

Письмо из Госбюро расследований попало к экс-замглавы Администрации Президента Андрею Портнову раньше, чем его получил сам адресат, заявил адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

Письмо от Государственного бюро расследований (ГБР), которое адресовано адвокату пятого президента Украины Петра Порошенко Игорю Голованю, попало к экс-замглавы Администрации Президента Андрею Портнову. Об этом Головань написал в своем блоге на "Украинской правде".

Портнов опубликовал это письмо в своем Telegram, в нем идет речь о поданном против него заявлении по факту неправдивых сообщений о преступлении. В письме ГБР якобы сообщает адвокату, что ему отказывают в регистрации уголовного производства.

"Если опубликованное Портновым письмо ГБР настоящее, как оно попало к господину Портнову раньше, чем поступило на мой адрес?" - написал Головань.

Накануне он опубликовал в своей колонке выписку из Единого реестра досудебных расследований, в которой сказано, что на самом деле уголовное производство против Портнова было зарегистрировано. В документе сказано, что правоохранители изучают четыре заявления Портнова: о противоправности прохода украинских кораблей через Керченский пролив, о причастности Порошенко к покупке телеканала "Прямой", о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и о нарушениях при назначении членов Высшего совета правосудия.

"Итак, кто-то в ГБР не только "слил" Портнову копию письма, но и предоставил информацию о заявлении, на которое отвечает письмо. А может, и копию заявления, а может, и еще много чего. Итак, у меня вопрос к господину начальнику 1-го следственного отдела территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, Франтовскому, а также к директору ГБР Роману Трубе: известно ли им, кто из их подчиненных обслуживает господина Портнова и тех, кто за ним стоит?" - заявил адвокат.

19 мая Портнов, работавший в АП в годы президентства Виктора Януковича, вернулся в Украину после пятилетнего пребывания за рубежом. В администрации Януковича Портнов отвечал за юридическое обеспечение деятельности президента.

20 мая Порошенко сложил президентские полномочия, в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский.

В тот же день Портнов заявил, что подал в ГБР заявление о преступлении, якобы совершенном Порошенко. Экс-замглавы АП считает его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий. 21 мая следователи бюро расследований открыли уголовное производство в отношении пятого президента Украины.

23 мая Портнов подал в ГБР еще одно заявление - "об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки". Директор ГБР Роман Труба сообщил, что речь идет о возможных экономических преступлениях, которые связаны с киевским заводом "Кузница на Рыбальском".

24 мая Портнов уведомил о подаче в ГБР третьего заявления против Порошенко, оно касается завладения телеканалом "Прямий".

27 мая Портнов сообщил, что подал в Госбюро расследований четвертое заявление против Порошенко - о попытке узурпации судебной власти.

18 июня он заявил, что подал в ГБР пятое заявление в отношении Порошенко - "в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета Министров". В этом заявлении фигурирует также спикер Верховной Рады Андрей Парубий.