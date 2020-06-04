Адвокат прокоментував "примусовий привід" Порошенка на допит у ДБР

Печерський райсуд столиці мав розглядати клопотання про примусовий привід на допит до Державного бюро розслідувань п'ятого президента Петра Порошенка за його участю, натомість його не запросили.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його адвокат Ігор Головань.

"Вкотре нахабно порушено закон. Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов'язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ані Печерський суд, ані генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються", - написав він.

На думку захисника, це є черговим підтвердженням політичного характеру усіх справ, у яких фігурує Порошенко.

Як повідомлялося, 4 червня Печерський райсуд столиці надав дозвіл на примусовий привід Порошенка на допит до ДБР у якості свідка у кримінальному провадженні щодо обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин.

Допит має відбутися об 11:00 10 червня 2020 року у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15.