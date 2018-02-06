Адвокат Саакашвили подал кассацию на решение суда

Адвокат лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал кассацию на решение Киевского административного апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook, пишет "Слово и Дело".

Марш Саакашвили: какова выгода для власти и что повлияет на решение об экстрадицииМихеил Саакашвили собирает новый марш уже в это воскресенье, 4 февраля, в центре Киева. При этом политик заявил, что уже подготовлены документы для его выдачи Польше. Оценили события эксперты.

"Сегодня (6 февраля, - ред.) подал в интересах защиты Михаила Саакашвили кассацию на вчерашнее незаконное решение апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Такой процессуальный шаг позволяет ему и дальше легально находиться в Украине и является основанием для продолжения Михеилу Саакашвили справки об обращении за защитой, - написал адвокат.

"С этого момента им запрещено совершать какие-либо действия по выдворению Михаила Саакашвили. Подчеркну, что основанием для продления срока действия справки является копия кассационной жалобы со штампом суда о принятии жалобы или копия постановления суда об открытии производства в деле надлежащим образом оформленной судебной повесткой. Предоставленные документы приобщают к личному делу лица, которое просит дополнительной защиты, - отметил адвокат.

Юрий ЛуценкоГенеральный прокурор УкраиныЛуценко обещает доказать, что активистов под Верховной Радой финансируют из-за границыСказано 24 октября 2017 г.Статус обещания: В процессе

Чернолуцкий подчеркнул, что пока будет длиться рассмотрение судебных дел и поданной кассационной жалобы, "государство не может прибегать ни к каким попыткам по выдворению Михаила Саакашвили".

"Таким образом в правовом поле для власти заблокированы какие-либо попытки по выдворению или экстрадиции Саакашвили, - отметил Чернолуцкий.

Напомним, в ночь на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева для Саакашвили.