Адвокат Савченко отказался представлять ее интересы

Один из адвокатов Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке захвата власти, Виктор Чевгуз заявил, что расторг договор с депутатом и в дальнейшем не будет представлять ее интересы. Об этом Чевгуз сообщил на своей странице в Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но...", - написал адвокат и опубликовал свое заявление о самоотводе.

Виктор Чевгуз

Фото: facebook.com/chevguz

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила ГПУ привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату инкриминируют подготовку к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта и покушения на государственных деятелей.

23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца без права залога.