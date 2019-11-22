Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

Адвокат Евгения Закревская, которая занимается делами семей Небесной сотни, объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана.

Закревская раскритиковала работу Верховной Рады и подчеркнула, что у народных депутатов "есть более важные дела", чем принятие поправки к закону о Государственном бюро расследований, которая бы позволила перевести туда следователей из Генеральной прокуратуры, работающих с делами Майдана.

Она напомнила, что следствие до принятия этой поправки остановилось.

- Я с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, - сказал Закревская в эфире украинского телеканала.