Адвокат семей Небесной сотни прекратила голодовку

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская прекратила голодовку, которую начала из-за угрозы остановки следствия по делам Майдана. Об этом Закревская сообщила в Facebook.

По словам Закревской, принятие Радой закона о реформе ГБР с поправкой, которая позволит продолжить расследование дел Майдана - это победа, но следствие еще не возобновилось. Она призвала продолжать контролировать действия властей и требовать от президента подписать закон и утвердить состав нового управления в ГБР, которое займется делами Майдана.

Закревская поблагодарила всех, кто поддерживал ее и присоединился к голодовке.

21 ноября адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел Майдана.

Это случилось из-за того, что дела были переданы из Генпрокуратуры в ГБР, однако в законе пока отсутствует поправка, которая позволила бы создать новое следственное управление в ГБР - и продолжить расследование.

22 ноября в ГПУ заявили, что следствие по делам Майдана не будет остановлено.

Вчера Рада проголосовала за необходимую поправку и приняла закон о реформе ГБР в целом.