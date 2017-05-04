Адвокат сообщил о снятии Ставицкого с розыска Интерпола

Интерпол прекратил розыск бывшего министра энергетики Украины в правительстве Николая Азарова Эдуарда Ставицкого, сообщил адвокат Ставицкого Юрий Иващенко вечером в среду, 3 мая. Он также обнародовал на своей странице в Facebook копии ответов Интерпола на адвокатские запросы.

"Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого. Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола", - уточнил Иващенко.

По словам адвоката, уголовное преследование его клиента Интерпол признал политическим. В то же время, в ответе Комиссия по контролю за файлами Интерпола в качестве мотивации снятия Ставицкого с розыска указано несоответствие данных по делу Ставицого с правилами Интерпола.

Ранее народний депутат Сергей Лещенко заявил о том, что Соломенский районный суд Киева отказался закрывать судебное производство в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого- Розенберга.

Хозяйственный суд Киева 15 июля снял арест с акций компаний Ares Systems и Ariana Business Limited, подконтрольных экс-министру энергетики Эдуарду Ставицкому, в компании "Укрнефтебурение".

Сам Ставицкий в данный момент скрывается от украинского правосудия в Израиле.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины подала в министерство юстиции Израиля запрос о вручении сообщения о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарду Ставицкому.

Ставицкого принято считать бизнес-партнером семьи беглого экс-президента Виктора Януковича.

Ставицкий, объявленный в розыск еще в 2014 году, проходит по уголовному делу в отношении лиц из числа высшего руководства государства по статьям "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах", а также "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".