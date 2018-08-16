Адвокат составил акт о недопуске Бочковского на работу

Адвокат экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского составил акт о невыполнении Госслужбой по чрезвычайным ситуациям судебного решения о восстановлении его подзащитного на посту.

Этот документ адвокат Владимир Енич составил после отказа чиновника ГСЧС пропустить Бочковского на рабочее место, сообщает корреспондент Укринформа.

Он назвал неправомерной позицию чиновников ГСЧС относительно недопуска Бочковского на работу.

"Есть решение Киевского апелляционного административного суда, которым Сергей Станиславович Бочковский восстановлен в должности... Решение апелляционной инстанции предусматривает, что его уже в полном объеме необходимо выполнять уже сейчас. Решение суда в бумажной форме было получено работниками ГСЧС, более того, мы предоставили соответствующую копию, поэтому оно есть на руках в ГСЧС. За неисполнение судебного решения предусмотрена ответственность... То, что сегодня мы видели, вполне конкретное должностное лицо - директор департамента персонала Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям господин Доценко - вполне конкретно под камеры заявил, что выполнять решение суда пока не будет. Он ссылается на то, что для того, чтобы разрешить Сергею Станиславовичу доступ на рабочее место, необходимо распорядительное решение Кабмина. Но зачем оно нужно, если уже есть вполне конкретное решение суда, которым указано: восстановить в должности с 25.03.2015 года. Но мы понимаем, что это не какая-то правовая позиция", - заявил Енич.

Поэтому, по его словам, он составил акт о невыполнении ГСЧС решения суда.

"Сейчас с учетом того, что допуска на рабочее место не было и соответствующий работник ГСЧС отказался выполнять решение суда под предлогом того, что якобы ему нужно решение Кабмина, мы эту процедуру запротоколируем, составим соответствующий протокол о том, что такого-то числа, в такое-то время соответствующие работники не пустили Сергея Станиславовича Бочковского на его рабочее место. Это уже второй раз, что говорит о систематичности", - отметил он.

Как сообщал Укринформ, 7 августа Киевский апелляционный административный суд поддержал решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.

Согласно решению суда, Бочковскому также должна быть выплачена компенсация за вынужденный трехлетний прогул в размере 546 тысяч гривен.

В то же время Министерство внутренних дел и ГСЧС 13 и 14 августа подали кассационные жалобы на востановление Бочковского.

Между тем, утром 16 августа Бочковский пытался попасть в кабинет главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, но его не пропустили. Читайте также: Бочковского не пустили на работу

Как заявлял спикер МВД Артем Шевченко, Бочковского допустят на рабочее место только в случае принятия Кабмином решения о восстановлении его в должности.

Главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Бочковского задержали во время заседания Кабмина 25 марта 2015 года по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам. Тогда же Кабмин принял решение о его увольнении с должности.

Окружной административный суд Киева 26 апреля 2018 года признал незаконным увольнение Бочковского и восстановил его в должности.

27 апреля Бочковский вместе с адвокатом пришел в здание ГСЧС и пытался попасть на рабочее место, но его не пустили.