Адвокат: У Насирова только украинское гражданство, и вносить залог он не планирует

По словам адвоката, в интернете достаточно долгое время "гуляет" ксерокопия паспорта "гражданина Венгрии" Насирова, подпись которого не совпадает с подписью отстраненного главы ГФС

Документы о якобы тройном гражданстве Романа Насирова являются подделкой, а внесение залога стороной защиты не рассматривается. Об этом 8 февраля в эфире одного из телеканалов рассказал адвокат отстраненного председателя ГФС Романа Насирова Александр Лысак.

"Насиров во время судебного заседания сделал заявление, что он является гражданином Украины. Гражданином Венгрии и Великобритании он не является", - заявил Лысак.

По словам адвоката, в интернете достаточно долгое время "гуляет" ксерокопия паспорта "гражданина Венгрии" Насирова, подпись которого не совпадает с подписью отстраненного главы ГФС. По его мнению, эти "документы", которые обвинение использует в качестве доказательств тройного гражданства Насирова, "доставались из интернета, подкладывались и никем не заверялись".

Также Лысак отметил, что сторона защиты не видит необходимости во внесении залога за Насирова, поскольку это может означать, что она согласилась с уведомлением о подозрении.

"Апелляционная инстанция будет рассматривать дело. Зачем тогда подавать апелляцию, если вносишь залог", - сказал Лысак.

Рассмотрение апелляции по избранию меры пресечения должно быть назначено в течение трех суток. Поскольку адвокаты Насирова подали ее во вторник, 7 марта, то первое заседание по рассмотрению апелляции об избрании меры пресечения Насирова может произойти в пятницу, 10 марта.

"Полный текст решения об избрании меры пресечения мы получим завтра, и нам надо будет дополнять апелляционную жалобу", - добавил адвокат. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.