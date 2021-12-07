Адвокат у суді заявив, що Чаус утратив слух. ВАКС відклав засідання на тиждень

У засіданні Вищого антикорупційного суду України, який 7 грудня мав розглядати справу обвинуваченого у хабарництві екссудді Миколи Чауса, зробили перерву на тиждень. Про це повідомило Суспільне.

Адвокат Чауса Юрій Денисенко подав клопотання про перерву, оскільки, за його словами, Чаус нічого не чує.

"Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР-інститут, де йому зробили б аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібралися в офісі для роботи, він голосно говорив, сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила, чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання", - сказав захисник.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Аліна Жовницька підтримала клопотання.

Як пише "Судовий репортер", минулого разу прокурор оголосив обвинувальний акт і очікували, що на цьому засіданні зі вступними промовами виступлять обвинувачений Чаус та його захисники.Чауса в Україні обвинувачують у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада зняла з Чауса недоторканність. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі говорили того дня, що Чаус утік до окупованого Криму. 12 вересня Солом'янський суд санкціонував його затримання, а в листопаді Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримано в Кишиневі. Він намагався дістати політичний притулок у Молдові. На рішення щодо цього питання очікували наприкінці квітня 2021 року. Українська влада добивалася екстрадиції Чауса, але, як заявив адвокат екссудді, 14 вересня суд у Молдові відмовив в екстрадиції.

3 квітня 2021 року Чауса викрали у центрі Кишинева. За даними міністерства внутрішніх справ країни, екссуддю викрала група осіб, яка покинула територію Молдови через кордон з Україною. Викрадачі вели переписку українською. Двох підозрюваних молдовським правоохоронцям вдалося затримати.

НАБУ та Нацполіція України заявили 5 квітня, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення та незаконне переправлення екссудді через кордон.

30 липня стало відомо, що Чауса виявили в селі у Вінницькій області. Як повідомив директор НАБУ Артем Ситник, Чауса забрали співробітники СБУ і гелікоптером доправили до Києва.

Увечері 3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса у лікарні "Феофанія". Про його місцеперебування в бюро повідомила СБУ.

4 серпня Вищий антикорупційний суд у закритому режимі обрав Чаусу запобіжний захід і відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що у Чауса після викрадення проблеми зі здоров'ям, але через домашній арешт він не може потрапити до лікаря, і подав апеляцію. Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги. Під час розгляду апеляції Чаус розповів, що сидів у підвалі у масці чотири місяці.

15 листопада до суду було передано справу про отримання Чаусом хабаря у розмірі $150 тис. Йому загрожує позбавлення волі строком від восьми до 12 років.