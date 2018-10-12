Адвокат Януковича изменил тактику выступления в дебатах

Защитник обвиняемого в государственной измене экс- президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский, как и его коллега Александр Байдык, выступая в судебных дебатах, прибег к тактике зачитывания показаний свидетелей вместо анализа доказательств, передает корреспондент УНН.

Стоит отметить, что в связи с этим прокурор Максим Крым попросил суд сделать адвокату замечание.

"Защитник Горошинский прибегает к прямому цитированию свидетелей, как и его предшественник - адвокат Байдык. Просим сделать замечание", - сказал прокурор.

В свою очередь суд согласился с репликой стороны обвинения, но дал возможность адвокату продолжить выбранный им характер выступления.

"Так, суд соглашается с доводами стороны обвинения. У нас действительно сложилась парадоксальная ситуация - защита прибегает не к анализу доказательств, а к зачитыванию показаний... Продолжайте, защитник"", - сказал председательствующий в коллегии судей Владислав Девятко.

Напомним, 12 октября суд продлил заслушивать выступление в дебатах адвоката Януковича.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

