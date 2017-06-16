Адвокат Януковича настаивает на закрытии дела из-за "нарушения сроков следствия"

Защита экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича считает, что Оболонский районный суд Киева должен вернуть в прокуратуру обвинительный акт по делу о государственной измене экс-президента Украины, после чего прокуратура должна закрыть данное производство.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Прокуратура должна выполнить требование Уголовного процессуального кодекса и закрыть данное уголовное производство после возвращения им обвинительного акта", - сказал адвокат Виталий Сердюк на заседании суда.

Он аргументировал это, в частности, тем, что были нарушены сроки проведения и продления досудебного следствия по этому делу и в связи с этим обвинительный акт по делу о госизмене не может рассматриваться судом по существу.

Сердюк также обратился к суду с просьбой допросить в рамках подготовительного заседания по делу о госизмене ряд свидетелей - сотрудников Управления государственной охраны, которые, по его словам, могут рассказать об обстоятельствах покушения на Януковича в феврале 2014 года и подтвердить позицию стоны защиты о том, что экс-президент не может лично принимать участие в судебном заседании на территории Украины из-за угрозы его жизни и отсутствии гарантий обеспечения безопасности.

ТВі

http://tvi.ua/