Адвокат Януковича подтвердил существование писем экс-президента иностранным министрам

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк подтверждает существование писем экс-президента иностранным министрам. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я подтверждаю информацию, эти письма я предоставлю сегодня редакции. До подачи заявления РФ об оказании помощи и защите мирного населения Украины и восстановлении правопорядка Янукович 22 февраля обращался ко всем гарантам подписанного Соглашения об урегулировании кризиса в Украине", - заявил он.

Сердюк отметил, что эти письма в его распоряжение были получены в рамках статьи 20 Закона Украины об адвокатуре. По его словам, защита опрашивала ряд лиц, в том числе Андрея Клюева, и получила материалы вместе с объяснениями.

Напомним, ранее защита бывшего президента Виктора Януковича заявила, что не может получить от Администрации президента (АП) соглашение с тогдашней оппозицией от 21 февраля 2014 года.