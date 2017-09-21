Адвокат Януковича заявил отвод секретарю судебного заседания и получил отказ

Адвокат экс-президента Януковича Максим Герасько заявил отвод секретарю судебного заседания, которое проходит в Оболонском районном суде Киева.

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева отказала адвокату бывшего президента Украины Витора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Максиму Герасько в отводе секретаря судебного заседания. Как передает корреспондент УНИАН, судьи приняли такое решение, поскольку нет обстоятельств, которые свидетельствовали бы о предвзятости секретаря.

После этого Герасько заявил, что ему так и не разъяснили в письменном виде постановление суда в отношении предыдущего адвоката Мешечка (насчет его самоотвода).

Суд отклонил и это ходатайство, пояснив, что суд уже раз отклонял его.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, коллегия судей Оболонского райсуда Киева продолжила заседание по делу об госизмене экс-президента Украины Януковича. Во время заседания суд отклонил ходатайство адвоката Герасько о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с материалами дела.

Справка. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.