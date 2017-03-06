Адвокат зачитал тезисы из заявления Насирова

Адвокат главы Государственной фискальной службы Романа Насирова Александр Лысак озвучил тезисы заявления, которое его подзащитный планировал сделать, но не дождался представителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной прокуратуры Украины.

Отстраненный Глава государственной фискальной службы Роман Насиров не считает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении и не собирается покидать Украину. Тезисы из подготовленного Насировым заявления журналистам зачитал его адвокат Александр Лысак, сообщает "Украинская правда".

Адвокат анонсировал, что Насиров сделает это заявление сам, но, по его словам, в суд не прибыли представитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), с которыми необходимо было согласовать текст.

В заявлении говорится, что Насиров, по истечении 72 часов после объявления о подозрении "фактически может считаться свободным".

"Однако, принимая во внимание общественный резонанс, который возник вокруг этого уголовного дела, готов проявить гражданскую инициативу и продемонстрировать готовность сотрудничать со следствием и не покидать пределы Украины", - зачитал адвокат

Отмечается также, что Насиров "ни на минуту не симулировал и не делал из себя жертву". Он не считает себя виновным.

Адвокат добавил, что его подзащитный согласен на круглосуточное наблюдение - в доме или больнице.

По словам Лысенко, Насиров остается в суде.

2 марта в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что Насиров задержан в столичной клинике "Феофания", с ним проводились следственные действия в рамках дела беглого нардепа из группы "Воля народа" Александра Онищенко. В этот же день медики сообщили, что у Насирова инфаркт миокарда.

В НАБУ сообщили, что 2 марта смогли вручить Насирову подозрение в злоупотреблении служебным положением. В антикоррупционной прокуратуре считают, что его действия нанесли государству ущерб в 2 млрд грн.

Слушание по избранию главе ГФС меры пресечения начались вечером 4 марта и продолжились 5 марта. В ходе судебного заседания адвокаты Насирова заявили ходатайство об отводе следственного судьи Александра Бобровника. Суд объявил перерыв.

В НАБУ призвали судей безотлагательно избрать Насирову меру пресечения, так как срок его временного содержания под стражей истекает сегодня вечером. Пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко сообщила, что ходатайство стороны защиты Насирова об отводе судьи Александра Бобровника рассмотрят завтра, 6 марта.

В знак протеста против затягивания дела Насирова под стенами Соломенкого райсуда Киева начали собираться активисты.