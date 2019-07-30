Адвокат заявляет, что Порошенко проходит лишь как свидетель по двум делам ГБР

Адвокат пятого Президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию об уголовных производствах в отношении бывшего главы государства.

Об этом он написал в своем блоге на УП в ответ на заявление директора Государственного бюро расследований Романа Трубы об 11 производств, где проходит Порошенко.

"Вот только как Петр Порошенко о тех производства может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что у нас нет статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то что в 11", - написал он.

Головань добавил, что "на сегодня нам достоверно известно то, что Петр Порошенко является свидетелем в двух процессах".

"Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - отметил он. Читайте также: ГБР расследует 11 дел, где фигурирует Порошенко - Труба

Как сообщал Укринформ, директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что ГБР не возбуждало против него никакого уголовного дела, а объяснения он давал в деле покупки завода "Кузница на Рыбальском".

Кроме того, Порошенко заявлял, что ГБР не посылало ему ни одной повестки на допрос, а единственным, кто распространял информацию о дате и времени допроса, был экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов.