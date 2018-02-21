Адвокатам Януковича не разрешили приехать к Порошенко во время допроса

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича хотели ехать в Администрацию Президента лично задавать вопросы Президенту Украины Петру Порошенко во время его допроса в среду.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы бы хотели лично поехать в Администрацию Президента и лично задавать вопросы, и проводить допрос свидетеля лично во время нахождения в Администрации Президента. Поэтому защита просит обеспечить эту организационную готовность и позволить поехать части адвокатов с судебным распорядителем в Администрацию Президента, чтобы мы могли поставить наши вопросы лично", - заявили они.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Читайте также: Банковой поручили организовать видеосвязь с Порошенко на 14.00

"Это ходатайство вполне необоснованное, и суд в его удовлетворении отказывает", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

Как сообщалось, Оболонский райсуд 29 июня 2017 года принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.