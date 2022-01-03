Адвокати Саакашвілі заявили, що він може вдатися до крайніх форм протесту

Якщо права колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, якого повернули зі шпиталю до в'язниці у Грузії, порушуватимуть, політик вдасться до крайніх форм протесту. Про це заявили адвокати Саакашвілі 3 січня після зустрічі з ним, пише SOVA.

За словами адвоката Беки Басілаї, групі незалежних лікарів не дозволяють відвідати Саакашвілі. Захисник також розповів, що під час його зустрічей з експрезидентом не дотримуються конфіденційності.

"Все контролюють, що є порушенням права захисту", - підкреслив Басілая.

Адвокат Шота Тутберідзе заявив, що дії грузинської влади можуть призвести до погіршення стану здоров'я Саакашвілі.

"Якщо цих проблем не вирішать до 6 січня і пенітенціарна служба з повною зневагою до закону й надалі порушуватиме права політв'язня, то він вдасться до крайніх форм протесту. У якій саме формі, на цьому етапі уточнити не можу", - сказав Тутберідзе.