Адвокатом Гужвы стала экс-министр юстиции Лукаш

Адвокатом задержанного главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы стала экс-министр юстиции Украины времен президентсва Виктора Януковича Елена Лукаш. Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок" на канале "1+1".

В материале ТСН говорится, что двое адвокатов Гужвы не могли попасть к нему, один написал заявление в полицию о недопуске к клиенту.

"Однако один из защитников в помещении с Гужвой все-таки есть: это министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш", - рассказал корреспондент канала.

Вечером 22 июня стало известно о проведении обыска в редакции издания "Страна".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главреда Гужву задержали за вымогательство у одного из политиков $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов.

По словам Гужвы, представители нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько предлагали редакции $20 тыс. за неразмещение критической публикации о политике. Когда получили отказ - сфальсифицировали обвинение в вымогательстве денег.

Линько заявил, что имеет аудио- и видеозаписи, которые подтверждают вымогательство со стороны интернет-издания "Страна".

Сегодня утром Гужву после задержания доставили в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Лукаш была министром юстиции Украины с июля 2013 года по февраль 2014-го.

5 ноября 2015 года СБУ сообщила о задержании экс-министра. Ей объявили о подозрении по факту расхищения средств госбюджета в размере 2,5 млн грн, а также в совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Вначале суд избрал Лукаш меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог (залог за нее был внесен), но в конце декабря Соломенский суд Киева отказал прокуратуре в продлении ограничительных мер в отношении экс-министра.

В марте 2016 года Лукаш уже сообщала, что ГПУ приостановила следствие в уголовном производстве против нее. Подобное заявление она сделала и в мае 2016 года. В ноябре 2016 года она сообщила, что суд удовлетворил ее иск к ГПУ о признании недостоверной информации об объявлении ее в международный розыск.