Адвокаты говорят, что 2 миллиарда - неподъемная для Насирова сумма

Адвокаты отстраненного от должности главы Госфискальной службы Романа Насирова в Соломенском районном суде Киева пытались убедить судью уменьшить сумму залога для него.

На протяжении последних часов адвокаты убеждали судью в том, что залог в 2 миллиарда гривен является непомерным и необоснованным для Насирова, передает из зала суда УНИАН.

По словам адвокатов, суд вообще не должен был выбирать меру пресечения для председателя ГФС, поскольку он якобы не совершал никакого преступления. Потом защитники изменили свою позицию и стали говорить о том, что размер залога должен быть существенно уменьшен - как минимум до 90 млн грн.

Впрочем, по их словам, и эти деньги являются неподъемными для Насирова.

Также адвокаты заявили, что информация о недвижимости Насирова в Великобритании не соответствует действительности и что на самом деле это жилье он снимает.

Напомним, что обнародованная в прошлом году декларация главы Госфискальной службы Романа Насирова относится к самым "длинным": помимо нулей, так удививших Деканоидзе, в ней указаны 68 ценных предметов, элитные авто, масса ювелирных изделий и не один набор столового серебра.

В частности, глава Государственной фискальной службы Роман Насиров задекларировал 4,35 млн грн, $1,16 млн и €450 тыс. наличными. В банке главный налоговик хранит намного меньше: всего 1,67 млн грн. В собственности четы Насировых указаны четыре автомобиля: Toyota Camry, Range Rover, Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл Harley Davidson FLS TFB 1690 стоимостью почти 800 тыс. грн. Также Насиров арендует Lexus LS600. А в разделе "Ценное движимое имущество" задекларированы предметы искусства, антиквариат, часы, оружие, ювелирные изделия, одежда и даже кухонная утварь. Далеко не у всех объектов указана их стоимость, но в соответствии с законом декларированию подлежат предметы, которые стоят больше 121,8 тыс. грн (100 минимальных зарплат на 1 января 2015 года).

В декларации главного фискала также 36 объектов недвижимости: дома, квартиры, земельные участки общей площадью примерно в 300 тыс. м².

А вот о чем Насиров умолчал в своей декларации - читайте здесь.