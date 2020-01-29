Адвокаты Порошенко подают 12 исков о возмещении морального вреда против следователей ГБР, Нацполиции и НАБУ

Экс-президент Петр Порошенко подает 12 исков о возмещении морального вреда против следователей Государственного бюро расследований, Национальной полиции и должностных лиц Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил адвокат пятого Президента Игорь Головань в блоге на "Украинской правде".

По словам адвоката, иски Порошенко основываются на решении Верховного Суда Украины, которым предусмотрена ответственность государства за противоправное бездействие прокурора или следователя, установленное постановлением следственного судьи. Головань напомнил, что политические преследования Петра Порошенко инспирированы по указанию Офиса президента, и это зафиксировано на так называемых "пленках Трубы". Адвокаты Петра Порошенко обращались в правоохранительные органы с заявлениями о расследований фактов, обнародованных в "пленках Трубы", однако в ГБР, НАБУ и Нацполиции проигнорировали эти заявления. Бездействие правоохранительных органов было обжаловано в судебном порядке, и сейчас уже есть 12 решений.

"В связи с инспирированным, как мы знаем из опубликованных "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса политическим преследованием Петра Порошенко следователями судьями вынесено 12 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей. В частности, по жалобам адвокатов Пятого президента следователями судьями установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следственных Государственного бюро расследований - 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро - 1; следственных Национальной полиции - 1. В соответствии подаем 12 исков о возмещении морального вреда", - сообщает Игорь Головань. Он отметил, что это только начало.