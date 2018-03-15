Адвокаты Саакашвили пожаловались на Украину в ЕСПЧ

В поданной жалобе указывается на жестокое обращение с Михаилом Саакашвили во время его задержания и выдворения с территории Украины.

Защита лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просит признать незаконными действия органов государственной власти Украины в отношении политика в части нарушения прав человека.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Руслана Чернолуцкого в четверг, 15 марта.

По его словам, в поданной жалобе указывается на жестокое обращение с Михаилом Саакашвили "во время его незаконного задержания и выдворения с территории Украины и противоправные действия президента Украины Петра Порошенко при лишении Саакашвили гражданства Украины".

Защита экс-президента Грузии также обжалует факты задержания его несколько раз с декабря 2017 года якобы без соответствующих на то правовых оснований.

"Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение в отношении Михаила Саакашвили. Незаконными действиями власти Саакашвили был фактически лишен дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах", – добавил адвокат.

Чернолуцкий указал, что в поданной в ЕСПЧ жалобе изложены и другие обстоятельства, которые послужили основанием обращения в Европейский суд.

Напомним, 12 февраля Михаил Саакашвили был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Политика приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.

Спустя несколько дней, Саакашвили продемонстрировал полученное в Амстердаме удостоверение личности, сфотографировавшись в трамвае.