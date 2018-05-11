Адвокаты Савченко разорвали договор о сотрудничестве с арестованной

От подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти народного депутата Надежды Савченко ушли оба ее адвоката - Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Как рассказал адвокат Олег Соловей, решение о прекращении сотрудничества было принято сегодня, 11 мая.

"Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы - я и Дмитрий Бугай - больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

По его словам причиной разрыва договора стало том числе и некорректное поведение и позиция сестры Савченко - Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной. Он добавил, что вопрос своего ухода обсуждали с Савченко течение трех дней, а 11 мая пришли к согласию.

"Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде", - сказал Соловей.

Он также отметил, что Вера нашла для Надежды Савченко нового адвоката Александра Шадрина, который ранее вел дело подозреваемой в сепаратизме и создании террористической организации экс-мэра Славянска Нели Штепы, но во время общения с защитниками Надежда Савченко подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина.

Он добавил, что после них к Надежде пошли Вера с мамой и "возможно, они ее убедят работать с Шадриным".

Соловей также добавил, что они с Савченко договорились, что если вмешательства в их работу не будет, и сама Надежда захочет вернуть себе старых адвокатов, то Соловей готов вернуться и продолжать защищать ее интересы.

Отметим, что ранее от сотрудничества с Савченко отказался адвокат Виктор Чевгуз из-за разных взглядов на линию защиты.

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. В тот же день генеральный прокурор Юрий Луценко вручил Савченко сообщение о подозрении, позже ее задержали. Депутата подозревают в подготовке теракта, государственного переворота и свержения власти.

По словам Луценко, у следствие есть доказательства участия представителей Российской Федерации в содействии Савченко и главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану в подготовке ими переворота.

23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержание под стражей сроком на 59 дней без возможности внесения залога.

По материалам: Украинская правда