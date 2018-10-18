Адвокаты Януковича передали материалы по делу Майдана американским юристам

Защитники Виктора Януковича передали американским адвокатам документы, касающиеся расстрелов на Евромайдане.

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича передали американским юристам информацию и документы, касающиеся расстрелов правоохранителей и протестующих во время Евромайдана. Об этом в четверг, 18 октября, сообщил защитник экс-президента Виталий Сердюк в своем Facebook.

По его словам, на этой неделе адвокаты АО АверЛекс совместно с адвокатом Александром Горошинским провели встречу с американскими юристами Джоном Паппалардо и Джо Ридером во время их визита в Украину.

"На встрече мы предоставили своим американским коллегам информацию и документы, касающиеся расстрелов правоохранителей и протестующих на Майдане, а также причастности к этому С. Пашинского, А. Парубия, В. Парасюка и других", - говорится в сообщении.

По данным Сердюка, отдельно на встрече было обсуждено "незаконное политическое преследование Януковича и его адвокатов".

"Передали все документы, подтверждающие вынесения судьями Оболонского районного суда заведомо неправосудных решений, неправомерных действий сотрудников Генеральной прокуратуры и лично Генпрокурора Украины по Януковичу. Эти и другие факты мы предоставили нашим американским коллегам в рамках подписанного ранее договора", - пояснил адвокат.

При этом сторона защиты Януковича рассчитывает, что все переданные и собранные ими в будущем улики "незаконных действий нынешнего политического руководства Украины, а также судей и прокуроров, вовлеченных в фабрикацию уголовных дел", станут предметом детального рассмотрения на самом высоком уровне в США и должны повлечь жесткую реакцию со стороны правительства США.

Ранее в Оболонском районном суде Киева обнародовали текст письма бывшего президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.

Перед этим Оболонский районный суд Киева повесткой вызывал на судебное заседание бывшего президента Виктора Януковича. Также суд назначил дату "последнего слова" Януковича.

Как известно, прокурор просит для Януковича 15 лет лишения свободы.

