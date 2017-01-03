Адвокаты Януковича потребовали через суд заслушать его показания

Адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к Печерскому районному суду столицы с требованием обеспечить заслушивание показаний их подзащитного по делам, по которым ему выдвигаются подозрения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения Aver Lex.

Отмечается, что соответствующий иск был подан 28 декабря.

Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что системные отказы Печерского районного суда Киева являются "грубым нарушением личного права человека на защиту", а также угрозой "вынесения необоснованного приговора".

По словам адвоката, Януковичу "безосновательно отказывалось" в возможности дать показания, "без которых невозможно объективно установить истину".