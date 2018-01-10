Адвокаты Януковича встретились с экс-президентом в России

Защита Виктора Януковича объяснила причину своей неявки в суд по делу о госизмене - работа со свидетелями за рубежом.

Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Сегодня, как мы письменно сообщали об этом суду, мы еще работаем по исполнению его поручения по свидетелям, работаем за рубежом, а завтра нет возможности явиться, поскольку будем обжаловать в Апелляционном суде незаконное решение о нашей замене по делу Майдана на адвокатов Центра бесплатной правовой помощи. Об этих обстоятельствах суд был письменно уведомлен, эти причины являются уважительными. Сейчас разрабатываем фактические обстоятельства, которые будут определены в качестве доказательств", - сказал он.

"Сейчас мы находимся на территории РФ, где работаем с нашими согражданами,.. они изъявили желание выступить в суде в качестве свидетелей", - добавил Сердюк.

Адвокат также сообщил, что встречался с Януковичем и обсудил с ним вопрос его участия в судебном процессе. По словам Сердюка, позиция Януковича остается прежней и он требует обеспечить свое участие посредством видеоконференции.

Как сообщалось, на сегодняшнее заседание по делу о госизмене Януковича не явилась защита обвиняемого, предоставив документы о командировках. В связи с этим судом было принято решение о перерыве в заседании до 10:00 17 января.

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