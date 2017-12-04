Агентов НАБУ вызвали на допрос в ГПУ

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что агентов Национального антикоррупционного бюро Екатерину Сикорскую и Сергея Титенкова пригласили на допрос в ГПУ. Об этом сообщает прес-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что следователи ГПУ будут выяснять, как были назначены на должности эти агенты, были в них допуски к государственной тайне и почему они не предоставили деклараций о доходах.

Также ГПУ будет выяснена законность операции агентов НАБУ с провоцированием взятки представителю Государственной миграционной службы Украины.

Как сообщали Українські Новини, ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ в провокации.

Генпрокурор Луценко объявил НАБУ "нелегальной группировкой".