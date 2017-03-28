Агентство USAID остановил сотрудничество с НАПК

Один из членов НАЗК, Заместитель министра юстиции, один из членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило сотрудничество с НАПК из-за законодательных изменений в части электронного декларировании.

"Новый закон в действии. USAID остановил сотрудничество с НАПК", - написал Р.Рябошапка на своей странице в Facebook вечером во вторник.

Как сообщалось, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Радой изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

При этом П.Порошенко на встрече с представителями общественных организаций заявил, что должен подписать законопроект из-за необходимости учета интересов военнослужащих. Президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, АП и депутатов Рады для согласования изменений в соответствующий закон.

Ранее с протестами против одобренного Радой закона публично выступили представители Великобритании, США, Канады и официальный Брюссель.

USAID работает в Украине с 1992 года, предоставляет помощь в сферах развития демократии, управления, здравоохранения, экономики и социального сектора.