А.Геращенко инициирует обращение к Порошенко об отставке начальника Генштаба

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко инициирует рассмотрение на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны вопроса об обращении к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку главу Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за безопасность военных складов.

"То, что произошло вчера на складе боеприпасов в Калиновке - это военная катастрофа, ответственность за которую должен понести не "фунт" и не "стрелочник", а глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбуек в среду.

Он отметил ,что стратегический склад боеприпасов, которые "могли быть обрушены на голову врага и использованы для защиты нашей страны от агрессора, вслед за балаклейским и сватовским военными складами, превратился в ничто из-за тотальной безнаказанности высшего военного руководства Вооруженных сил Украины".

"Место Виктора Муженко должен занять молодой и ответственный офицер Вооруженных сил, который должен возглавить процесс настоящей, а не фейковой реформы нашей армии и флота", - заявил нардеп.

"Выступаю с предложением к комитету по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об обращении к верховному главнокомандующему президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку главу Генерального штаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов", - написал А.Геращенко.

Также он предлагает, чтобы члены парламентского комитета по вопросам нацбезопаности провели проверку соблюдения мер безопасности других военных складах.

"Также предлагаю заслушать, с участием СМИ, отчет об использовании 300 млн грн выделенных Верховной Радой в бюджете-2017 Генеральному штабу на обеспечение безопасности и сохранности военных складов. Судя по всему, эти деньги, как обычно, ушли, как вода в песок", - написал нардеп.