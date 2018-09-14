А.Геращенко не волнуется из-за открытого НАБУ в отношении него производства, поскольку "чист перед законом"

Народный депутат от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко поясняет, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) было обязано открыть уголовное производство по факту якобы его незаконного обогащения согласно решению суда по обращению журналиста.

"Об этом сообщил журналист по фамилии Бигус. Он проводил расследование о том, что, по его мнению, у меня и у моей семьи недостаточно средств для аренды квартиры. К сожалению, Бигус не делает расследование по своему товарищу (народному депутату от фракции "Блок Петрпа Порошенко" Сергею - ИФ) Лещенко... Он обратился в суд, и суд обязал НАБУ открыть производство", - сказал А.Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Нардеп подчеркнул, что не переживает в связи с открытием этого уголовного производства, поскольку "чист перед законом".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что НАБУ по решению суда открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения нардепа А.Геращенко, предусмотренного ч.34 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.