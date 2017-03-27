А.Геращенко: сейчас проверяется причастность киллера Д.Вороненкова к захвату Крыма

Сейчас проверяется причастность убийцы экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова Павла Паршова к захвату Крыма на стороне русских войск. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в интервью изданию "Новая газета", передает УНН.

"В 2014 году Паршов был в Крыму, и сейчас проверяется его причастность к захвату Крыма на стороне российских войск. Там же были так называемые казаки, которые помогали обеспечивать видимость народного восстания. Как мы понимаем, он был среди этих людей", - отметил А.Геращенко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщал УНН, стрелявший в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне "Донбасс".

Ранее появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данных, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Это имя озвучил и нардеп Антон Геращенко как имя убийцы. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

Впоследствии в Нацгвардии сообщили, что вероятного убийцу Д.Вороненкова освободили из Нацгвардии через невыполнение контракта.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, в киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.