Ахметов больше не входит в рейтинг Bloomberg

Еще неделю назад миллиардер был на 483 строчке.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов потерял место в рейтинге 500 миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. На сегодняшний день он занимает 528 позицию.

Ахметов был единственным украинцем в рейтинге Bloomberg. Сейчас состояние олигарха оценивается в 3,5 миллиарда долларов. К примеру, 20 февраля эта цифра равнялась 4,44 миллиарда.

Как падает состояние Ахметова

Отметим, что 1 марта он занимал 483 строчку в списке с состоянием в 3,66 миллиарда долларов.

С 2012 года за время мониторинга агентством капитала Ахметова максимальным его состояние было 22,4 миллиарда долларов (январь 2013).

Тогда, по данным СМИ, украинский бизнесмен был самым богатым на постсоветском пространстве.

Состояние Ахметова с 2012 года по сегодняшний день

В настоящее время первое место в Bloomberg Billionaires Index занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 85,6 миллиарда долларов.

На второй строчке разместился руководитель конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 78,9 миллиарда доларов. Замыкает тройку богачей глава Amazon Джефф Безос с 73,5 миллиарда долларов.