Ахметов больше не входит в рейтинг Bloomberg

Еще неделю назад миллиардер был на 483 строчке.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов потерял место в рейтинге 500 миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. На сегодняшний день он занимает 528 позицию.
Ахметов был единственным украинцем в рейтинге Bloomberg. Сейчас состояние олигарха оценивается в 3,5 миллиарда долларов. К примеру, 20 февраля эта цифра равнялась 4,44 миллиарда.Как падает состояние Ахметова
Отметим, что 1 марта он занимал 483 строчку в списке с состоянием в 3,66 миллиарда долларов.
С 2012 года за время мониторинга агентством капитала Ахметова максимальным его состояние было 22,4 миллиарда долларов (январь 2013).
Тогда, по данным СМИ, украинский бизнесмен был самым богатым на постсоветском пространстве.Состояние Ахметова с 2012 года по сегодняшний день
В настоящее время первое место в Bloomberg Billionaires Index занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 85,6 миллиарда долларов.
На второй строчке разместился руководитель конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 78,9 миллиарда доларов. Замыкает тройку богачей глава Amazon Джефф Безос с 73,5 миллиарда долларов.