Восени минулого року в Офісі президента наголошували, що Зеленський у статусі президента зустрічався з Ахметовим лише раз - 16 березня 2020 року - у рамках зустрічі з представниками великого бізнесу, на якій обговорював питання протидії поширенню COVID-19

Ахметов про стосунки з ОП і Зеленським: "Сподіваюсь, у нас із президентом - одна мета"

Олігарх Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода розповів про свої стосунки з Офісом президента та президентом Володимиром Зеленським.

"Я сподіваюся, що в нас із президентом одна мета - сильна, незалежна, цілісна, демократична й успішна Україна. І все, що мені як бізнесмену потрібно від будь-якого українського уряду - рівні правила гри для всіх, повага до права приватної власності й чесна конкуренція. Від цього виграє насамперед Україна й кожен українець", - наголосив він.

За президентства Зеленського Ахметов має статус найбільш впливового українсько олігарха.

Восени 2020-року у Офісі президента наголошували, що Зеленський у статусі президента зустрічався з Ахметовим лише раз - 16 березня 2020 року - у рамках зустрічі з представниками великого бізнесу, на якій обговорював питання протидії поширенню COVID-19.

"Бізнесмен Рінат Ахметов здійснює суттєвий внесок в економічний та соціальний розвиток України через належні йому підприємства, які є одними з найбільших платників податків та забезпечують робочі місця для сотень тисяч громадян України. Ми вдячні Благодійному фонду Ріната Ахметова за виділення значних коштів на боротьбу з епідемією", - наголошували тоді в ОП.

В Офісі президента тоді також додавали, що Зеленський "не доручав та не уповноважував представників своєї команди на такі зустрічі" з олігархом.

Водночас журналісти програми "Схеми" наприкінці літа 2020-го зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом.

Радіо Свободаhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-ahmetov/31234598.html