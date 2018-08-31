Аксенов обратился в Киевский суд для отмены персональных санкций

Третьими лицами в соответствующем иске Аксенова указанные президент Украины, СБУ, НБУ и Кабмин.

Так называемый "председатель Совета министров Крыма" Сергей Аксенов подал иск в Окружной административный суд города Киева против Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он требует отменить примененные к нему специальные персональные экономические санкции и ограничительные меры. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщил портал "Судебная власть Украины".

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение СНБОУ "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в части включения Сергея Аксенова к перечню лиц, в отношении которых применяются санкции", - говорится в сообщении.

Указано, что третьими лицами в иске указаны президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров, Служба безопасности и Национальный банк. Сейчас суд рассматривает вопрос об открытии производства по этому делу.

Напомним, 2 мая СНБО ввела санкции против юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

В санкционный список попали лица, причастные к вооруженной агрессии против Украины, организации так называемых "выборов президента РФ" в оккупированном Крыму, незаконного содержания украинских граждан на территории РФ и кибератак, а также депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ.

Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины 14 мая.

Кроме того, в июне Петр Порошенко Указом No 176 ввел в действие решение СНБО от 21 июня 2018 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

По материалам: Судебная власть Украины