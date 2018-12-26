Актер Владимир Зеленский рассказал о встречах с Петром Порошенко

Актер и шоумен Владимир Зеленский рассказал о встречах с президентом Украины Петром Порошенко и его приглашения в президентскую партию в своем интервью Дмитрию Гордону.

На вопрос о том, что Порошенко за человек и были ли у актера с ним встречи, Зеленский ответил утвердительно. Он продолжил и рассказал, что сто миллионов президент не предлагал и ничего не требовал. О паре встреч, которые состоялись до этого, Зеленский не захотел говорить, поскольку, по его словам, они для людей ни о чем.

Отношение к президенту он высказал таким образом: "Приход Петра Алексеевича для меня как, вот мы ждем какой-то фильм. Должен выйти хороший фильм. Тебе все начинают говорить, очень хороший фильм, пойди посмотри. Ты приходишь, а фильм средний, очень средний фильм. Ты смотришь, у тебя разочарование. В том, что "Может мне ничего не говорили, ну а шо ты ожидал. Вот так и ожидал". Поэтому у меня было глубокое разочарование. Я очень надеялся..."

Шоумен считал его признаком декоммунизации до этого, но далее его постигло разочарование, когда Порошенко после победы позвал к себе в партию депутатом.

Зеленский признался, что растерялся в тот момент, а президент сказал: "не все же знают, что это твоя мечта, построить в Украине Голливуд, чтобы в Украине было топовое телевидение..." Владимир ответил, что готов этим заняться, если получит полномочия.

Шоумен сказал, что предложил свое условие, которое заключалось в том, что он получает полномочия, начинает работать, подбирает кадры, а после того, как все получится, придет в партию к Порошенко. Однако последний заявил, что такая тема не работает и все делается с точностью до наоборот. После этих слов Зеленский встал и ушел.

Актер пояснил, что не разочаровался во встрече и добавил, что каждый занимается свои делом, а он на такие условия попросту оказался не готов.

На вопрос, укрепилось ли разочарование в Порошенко и думает ли он об этом, Зеленский ответил: "У меня разочарование во всей власти, которая сегодня. И в нем в частности. Он гарант, он руководитель, значит на него ударение самое большое. Так всегда. Да, я не хочу так жить, как я живу. Мне не нравится. Мало того, мне не нравится, что так будут жить мои дети, мне не наплевать как будут жить мои внуки. Мне не все равно. И поэтому мне не нравится. А что хорошего? Не вижу".

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