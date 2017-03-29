Активисты требуют от правительства уволить руководство НАПК

Представители четырех общественный организаций требуют от правительства увольнения руководства НАПК из-за провала электронного декларирования.

Об этом говорится в заявлении Трансперенси Интернешенл Украина, АвтоМайдана, Центра противодействия коррупции и РПР.

"Антикоррупционные организации призывают Кабмин, которому НАПК подотчетен как центральный орган исполнительной власти, безотлагательно рассмотреть вопрос смены некомпетентного руководства Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в заявлении организаций.

При этом активисты предлагают изменить законодательство и предусмотреть установление единоличного руководства НАПК, изменение конкурсной процедуры избрания руководителя НАПК и максимально быстрый запуск конкурса по избранию нового руководителя агентства.

"Призываем премьера Владимира Гройсмана и правительство обеспечить новый конкурс, согласно предложенным изменениям", - отметили активисты и предложили диалог по выбору максимально эффективной модели конкурсного отбора.

Активисты отметили, что за год работы руководство органа сознательно саботировало работу реестра деклараций.

"В частности, Госреестр деклараций, за несколько дней до окончания срока декларирования второй волны госслужащих, когда декларации должны подать около 700-800 тыс. декларантов - не работает", - добавили в документе и отметили, что сбои в работе реестра носят системный характер .

Декларации сотрудников СБУ так и не были представлены в госреестр деклараций, в нарушение Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Факт фальсификации электронного ключа для имитации взлома реестра деклараций так и не был расследован руководством НАПК.

За пол года после первой волны декларирования руководство НАПК не удосужилось обеспечить проведение проверок деклараций чиновников первой волны декларирования.

В то же время, еще до утверждения порядка полной проверки, НАПК выдал 625 кандидатам в Верховный Суд выводы о достоверности информации, указанной в их декларациях.

Одновременно с этим, очевидно использование НАПК для выборочного преследования отдельных декларантов и даже активистов. Так, из всех топ- чиновников НАПК инициировало привлечение к ответственности за связанные с коррупцией нарушения только народного депутата Сергея Лещенко (за преподавание лекций в "Киево-Могилянской академии") и бывшую руководительницу Одесской таможни Юлию Марушевскую (за получение премии в сумме 500 грн.).

При такой неудовлетворительной работе органа, руководство почти ежемесячно платит себе премии в размере нескольких заработных плат, в результате чего заработная плата членов НАПК составляет от 80 000 до 330 000 грн.

Украинская правда

Data.ua

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