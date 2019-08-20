Александр Ткаченко уволился с занимаемой должности

Избранный народным депутатом генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко уволился с должности главы медиахолдинга и вышел из бизнеса.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", - заявил Ткаченко на встрече с журналистами.

Остальной бизнес Ткаченко передал в управление юридической компании, название ее новоизбранный депутат отказался. По его словам, журналисты, которые владеют долями холдинга и стали депутатами, также планируют продать их.

Александр Ткаченко возглавлял медиахолдинг Игоря Коломойского с 2008 года, он остается почетными президентом телеканала "1+1".

В связи с уходом Ткаченко телегруппа "1+1 media" меняет структуру управления холдинга. В состав правления вошли: руководитель 1+1 Digital Анна Ткаченко, глава Shared Services Ярослав Пахольчук, руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, гендиректор ТРК Студия 1+1 Вячеслав Миенко, финдиректор Дмитрий Тузов и директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая.

Ткаченко избран в Верховную Раду нового созыва по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (девятый номер). Он также считается одним из кандидатов на пост главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".