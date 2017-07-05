А.Лозовий попросил комитет поддержать представление ГПУ о снятии с него неприкосновенности

Народный депутат Украины Андрей Лозовой попросил членов регламентного комитета поддержать представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на привлечение его к уголовной ответственности. Об этом он сообщил на заседании регламентного комитета, передает корреспондент УНН.

"Уважаемые члены комитета, прошу вас, поддержать представление на привлечение меня к уголовной ответственности", - сообщил А.Лозовий.

Он заверил, что в суде хочет доказать политическую мотивированность, юридическую безграмотность, абсолютную неадекватность представления против него.

Напомним, вывод Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердил занижение уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 1,717 млн грн и 129,3 тыс. грн военного сбора по итогам проверки электронной декларации нардепа.

Как сообщал УНН, Ю.Луценко перед заседание комитета пояснил, что если народный депутат Украины Андрей Лозовой до объявления ему подозрения уплатит налог, то уголовное производство будет закрыто автоматически.

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