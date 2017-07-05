А.Лозовой подозревается в неуплате 1,8 млн грн налогов - представление

Вывод Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердил занижение уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 1,717 млн грн и 129,3 тыс. грн военного сбора по итогам проверки электронной декларации нардепа. Об этом говорится в представлении о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Андрея Лозового, которое зачитал Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

Ю.Луценко во время заседания регламентного комитета сообщил, что представление состоит в том, что при анализе электронной декларации народного депутата А.Лозового усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов.

Он рассказал, что 16 января 2017 года Печерский районный суд Киева назначил внеплановую документальную проверку А.Лозового по соблюдению налогового и другого законодательства в период с 1998 по 2016 год, которую поручили сотрудникам ГФС.

По его словам, ГФС установила нарушения, в связи с чем был занижен налог на доходы физических лиц на сумму 1 млн 721 тыс. 330 тыс. 94 коп., а также неуплата военного сбора на сумму 129 тыс. 339 грн 71 коп.

После этого, отметил Генпрокурор, А.Лозовому прислали налоговое уведомление о том, что ему доначислена сумма налогов на 1 млн 721 тыс. 330 грн 94 коп.

"После того как гражданин Лозовой не отреагировал на это налоговое уведомление-решение ГФС, мы направили в Министерство юстиции в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз вопрос: соответствует ли действительности налоговое уведомление о неуплате налогов", - сказал он.

Экспертиза установила, продолжил Ю.Луценко, что с задекларированного дохода А.Лозового, происхождение которого не установлено, на сумму 8 млн 622 тыс. 647 грн занижена уплату НДФЛ в сумме 1 млн 717 тыс. 221 грн 40 коп. Также экспертиза подтвердила занижение уплаты военного сбора нардепом - 129 тыс. 339 грн 71 коп.

Напомним, Ю.Луценко перед заседание комитета пояснил, что если народный депутат Украины Андрей Лозовой до объявления ему подозрения уплатит налог, то уголовное производство будет закрыто автоматически.

Как сообщал УНН, комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики с 3 по 7 июля будет рассматривать вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов - Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Максима Полякова, Борислава Розенблата.

Напомним, комитет решил, что представления Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея и Олеся Довгого являются недостаточно мотивированными и необоснованными.