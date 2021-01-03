Американські "Айленди" прибудуть в Україну впродовж першого півріччя 2021 р

Американські патрульні катери класу "Айленд" прибудуть в Україну протягом першого півріччя 2021 р., повідомив командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа.

"Очікуємо, що "Айленди" прийдуть до нас протягом першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть усіх можливостей - тоді матимемо дивізіон із п'яти катерів цього класу", - сказав Неїжпапа в інтерв'ю виданню"Радіо Свобода". За його словами, зараз катери проходять у США відповідне технічне обслуговування та доозброєння, а в січні українські екіпажі вирушать у Балтімор, де відбудеться допідготовка на борту.

Він додав, що вже укладено контракт на будівництво американських катерів Mark 6 для України.

"Сподіваємося, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми повністю визначилися з системами озброєння, які буде встановлено як на Mark 6, так і на "Айленд", - сказав Неїжпапа.

Також він повідомив про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів (з комплектувальними) для ВМС України. "Сподіваємося в січні отримати фідбек від британських колег, тоді терміни та інші деталі стануть зрозумілішими", - наголосив командувач ВМС.