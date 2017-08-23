Американские дипломаты разъяснили цели визита главы Пентагона в Украину

Главная цель визита главы Пентагона, министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину - продемонстрировать поддержку США, в том числе в конфликте с Россией

Об этом в комментарии "Сегодня" заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает "ДС".

"Главная цель визита Мэттиса в Киев - продемонстрировать поддержку США Украина, в том числе в конфликте с Россией. Во время визита, безусловно, поднимут вопрос о предоставлении Украине летальной военной помощи. Для этого существует широкая поддержка внутри правительства США, но окончательное решение будет принято президентом. На прошлой неделе он не принял решение о летальной помощи", - сказал он.

Еще один бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал, что старшие советники президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности поддерживают отправку Украине летального оборонительного оружия.

"Однако, я не думаю, что решение уже принято. Визит министра обороны Мэттиса мог бы стать подходящим поводом для принятия такого решения. Но это не значит, что это произойдет в ближайшее время", - отметил Хербст.

Напомним, 24 августа Мэттис прибудет в Киев, чтобы отметить День Независимости и подчеркнуть приверженность CША стратегическому партнерству с Украиной.

Как писала "ДС", присутствие на празднованиях по случаю Дня независимости Украины главы Пентагона Джеймса Мэттиса и представителей стран-членов НАТО дает основания надеяться, что США скоро примут решение дать нам летальное оружие.