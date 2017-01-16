Американский эксперт назвал причины визита Байдена в Украину

Вице-президент США Джо Байден специально прибыл в Украину для того, чтобы передать Петру Порошенко информацию о планах Дональда Трампа, реализацией которых он займется после своей инаугурации.

Об этом заявил американский политолог Джейсон Смарт, новость передает "Пресса Украины".

"Удивительно, что Байден приезжает так поздно. Значит, он хотел передать от США какую-то секретную информацию Порошенко или Украине", - заявил Смарт.

Вместе с тем политолог допустил, что переданная Байденом информация может быть связана как с внутренними проблемами Украины, так и агрессией со стороны Российской Федерации. Эксперт утверждает, что Украина теряет доверие США в связи с отсутствием борьбы с коррупцией внутри страны.

"Информация, которая была у Байдена, он хотел передать лично Порошенко. Какие шаги нужны после Обамы и как лучше работать с Трампом", - подытожил политический эксперт.

Как известно, сегодня, 16 января, в Украину прибыл вице-президент США Джозеф Байден. Украинский политолог Тарас Березовец отметил, что визит Байдена показывает, что США продолжают поддерживать Украину. Эксперт также не исключил, что Байден планирует принять участие в предвыборной гонке в Белый дом в 2020 году.