Американский прокурор Марта Борщ стала адвокатом Онищенко - СМИ

Бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ стала адвокатом депутат-беглеца Александра Онищенко.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что других деталей собеседник редакции не рассказал.

Онищенко подтвердил эту информацию изданию.

Напомним, что сегодня стало известно, что кандидат на должность независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро Марта Борщ сняла свою кандидатуру.

"Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность", - говорится в письме Борщ, которое обнародовал депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев.

Напомним, что расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобычей", началось в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016-го члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа в размере свыше 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыче" нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривень.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время семь человек, в том числе Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлены в суд, из них в отношении семи лиц вступил в силу обвинительный приговор.

По материалам: Украинская правда