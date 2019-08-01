Американці дотисли? Андрій Богдан подав у відставку - ЗМІ

Ще пару днів тому "сірий кардинал" з Банкової публічно виживав Кличка з посади мера Києва, котрий має потужні зв'язки з особистим адвокатом Дональда Трампа, Джуліані, який кілька тижнів тому наполегливо радив Зеленському позбутись від юриста Коломоського

Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади голови Офісу Президента України. Про це повідомили зразу кілька українських видань з посиланням на власні джерела, зазначають Патріоти України. Сам Богдан заявив, що не коментує цю інформацію.

Від зими - з початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. А, коли Зеленський переміг на виборах і 21 травня офіційно вступив на посаду президента, то своїм указом призначив Богдана главою Адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента.

Що відомо про Андрія Богдана

Уродженець Львова, юрист за освітою. Працював в адвокатській компанії "Правіс" і помічником судді Київського апеляційного суду. У 2004 році став партнером в адвокатській фірмі "Пукшин і партнери". У 2007 - керівним партнером адвокатської фірми "Юридичні радники".

Того ж року Богдан балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Вдруге до парламенту балотувався в 2014 році - уже за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Був No74 у списку, але партія скасувала реєстрацію Богдана як кандидата.

У 2007-2010 роках Богдан працював заступником міністра юстиції України, потім - заступником міністра Кабінету міністрів, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровщину. Потім працював у Коломойського юристом.

Ставши головою Адміністрації Президента, Богдан заявив, що отримав цю посаду, оскільки має великий досвід бюрократичної і юридичної роботи, але готовий "хоч завтра" піти з цього посту. При цьому Богдан зазначав, що "дуже не хотів" йти працювати в АП: "Там дуже складна обстановка, дуже складні люди, і виходячи звідти пізно ввечері, у тебе дуже болить голова і кожен ковток свіжого повітря - це радість".

Нагадаємо напередодні Віталій Кличко неочікувано для багатьох злітав у США де мав зустріч зі старим приятелем, особистим адвокатом Трампа, Руді Джуліані. 1 серпня міський голова Києва звернувся до НАБУ з приводу заяви Богдана про хабар, а відомий аналітик написав, чому спроба спроба зняти Кличко може коштувати Богдану посади.

Все це відбувається на фоні підготовки дуже потрібного Україні і новообраній адміністрації побачення Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Джерело: https://patrioty.org.ua/politic/amerykantsi-dotysly-andrii-bohdan-podav-zmi-289472.html