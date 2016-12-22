А.Меркель назвала смелым решение о национализации ПриватБанка

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко назвала решение о национализации ПриватБанка смелым и необходимым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Ангела Меркель также отметила смелое и необходимо решение украинской власти по национализации "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.