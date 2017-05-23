А.Меркель созывает президентов Украины, Франции и РФ на саммит

Канцлер Германии Ангела Меркель созывает президента Франции Эммануэля Макрона, президента России Владимира Путина и Президента Украины Петра Порошенко на саммит, чтобы дать новый толчок мирному процессу на востоке Украины, передает "Голос Америки".

"Мы будем безотлагательно искать возможности для четырех глав государств и правительств - три президента и я - для того, чтобы установить контакт", - заявила А.Меркель.

При этом, европейские СМИ пишут, что ни один конфликт не забрал так много времени А.Меркель, как война в Украине.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 мая обсудит координацию усилий в борьбе с терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии и в Украине, а также перспективы развития российско-французских отношений.